Educación

Socialistas esixen o arranxo de danos no colexio Ramón Luis Acuña de Ourense

Denuncian que levan un ano agardando polo arranxo

Paco Sarria

Ourense |

Socialistas esixen o arranxo de danos no colexio Ramón Luis Acuña de Ourense
Socialistas esixen o arranxo de danos no colexio Ramón Luis Acuña de Ourense | onda cero ourense

Os socialistas ourensáns esixen que a Xunta de Galicia licite de xeito urxente as obras de reforma do CEIP Manuel Luis Acuña, atendendo ó recente empeoramento das condicións das instalación.

Explican que transcorríu máis dun ano dende o anuncio de arranxos e que a realidade pon en evidencia a distancia entre os compromisos do executivo galego e a súa acción real.

A parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta sinala que a falla de actuación fixo que a situación se fora agravando progresivamente, causando problemas a instalación eléctrica e afectando directamente á caldeira de calefacción.

