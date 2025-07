Os socialistas denuncian a situación dos Centros de Saúde e do Hospital de Ourense

O grupo socialista no Parlamento galego tamén critica que a Xunta de Galicia negue o colapso dos centros de saúde, “mentres a ciudadanía sae ás rúas para reclamar unha atención decente, sinalan as deputadas Carmen Rodríguez Dacosta e Elena Espinosa.

Esta última critica que a resposta das autoridades sanitarias sexa censurar as denuncias dos profesionais sanitarios.

Mentres que a ourensá ourensá Rodríguez Dacosta estima que tamén hai responsabilidades políticas no goberno de Rueda por poñer en perigo a profesionais e usuarios polo caso do recente derrube dun falso teito no materno.