Socialistas denuncian o desvío de pacientes á sanidade privada en Ourense

Os socialistas esixen responsabilidades políticas pola externalización irregular de servizos sanitarios en Ourense.

A voceira de Calidade Democrática do PSdeG-PSOE no Parlamento galego. Patricia Iglesias, reclamou responsabilidades políticas e administrativas por este motivo, basenándose nun informe do Consello de Contas que alerta do incremento do incremento da externalización de prestación en favor da sanidade privada e das infraccións na contratación dos centros privados sen cobertura legal.

A parlamentaria apunta que superan os 16 millóns de euros os desviados ós centros El Carmen e Cosaga.