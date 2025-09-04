Os socialistas consideran insuficintes as axudas da Xunta polos lumes

Os socialistas ourensáns consideran insuficintes as axudas anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, é pídenlle ó presidente do executivo galego un diálogo real cos concellos afectados pola vaga de lumes.

Ó través dun comunicado expresan un “profundo malestar” tra-la reunión de Rueda cos rexidores municipais e explican que o encontro quedou reducido a unha mera exposición unilateral das medidas do goberno galego sen dar espazo ó diálogo.

Consideran ademáis que non pode despolitizarse unha traxedia que require de decisións políticas.

O secretario provincial dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila reprocha a Rueda que este dixera ós Alcaldes que non se pode falar de política.