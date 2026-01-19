Sobreseída a causa contra o nacionalista Seara por chamar "conseguidor" a Fran Lorenzo

O titular do Tribunal de Instrucción de primeira instancia de Ourense acordou o sobreseimento libre e o arquivo da causa presentada polo edil de Democracia Ourensana, Fran Lorenzo contra o concelleiro do BNG Luis Seara por que este lle chamou “conseguidor” por jactarse en audios publicados polo xornal La Región de manexar diñeiro negro e de blanquealo, esixindo mordidas ou arranxando licitacións públicas.
Os feitos ocorriran nun bronco pleno o 6 de novembro do 2023.
O auto non é firme e pode presentarse recurso diante da Audiencia Provincial.