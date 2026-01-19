Xudicial

Sobreseída a causa contra o nacionalista Seara por chamar "conseguidor" a Fran Lorenzo

Cabe recurso na Audiencia Provincial

Paco Sarria

Ourense |

Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense
Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense | Onda Cero Ourense

O titular do Tribunal de Instrucción de primeira instancia de Ourense acordou o sobreseimento libre e o arquivo da causa presentada polo edil de Democracia Ourensana, Fran Lorenzo contra o concelleiro do BNG Luis Seara por que este lle chamou “conseguidor” por jactarse en audios publicados polo xornal La Región de manexar diñeiro negro e de blanquealo, esixindo mordidas ou arranxando licitacións públicas.

Os feitos ocorriran nun bronco pleno o 6 de novembro do 2023.

O auto non é firme e pode presentarse recurso diante da Audiencia Provincial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer