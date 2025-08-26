Lumes

Soamente dous lumes activos en Ourense

Restan por controlar os de Casaio e Avión

Paco Sarria

Ourense |

Suavízase a situación derivada da vaga de lumes na provincia de Ourense onde as condicións meteorolóxicas mellorarán nos próximos días e onde despois de 18 xornadas puido ser controlado o lume de Chandrexa de Queixa que arrasou 19 mil hectáreas.

Activos soamente hai 2 lumes.

O de Nieva en Avión, onde xa son 150 as hectáreas ardidas e o de Casaio en Carballeda de Valdeorras, onde xa suman 4700, sendo este un lume que entrou dende a provincia de León.

Asemade están estabilizados os de Seadur-Larouco que afectou a Valdeorras con 30 mil hectáreas ardidas; o de Oimbra-Xinzo, o de A Mezquita; o de Carballeda de Avia-Beade e o de Vilardevós.

Controlados están os de Montederramo e Maceda e extinguidod os de Vilardevós e Riós.

