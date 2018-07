Seara reclama 3,7 millones de euros para A Limia en los Presupuestos del Estado

La diputada pide dotación presupuestaria para los regadíos de A Limia, la mejora del río Limia y del embalse de As Conchas, seguridad vial en la N-525, el Museo Galego Do Entroido y el Monasterio Bon Xesús de Trandeiras.

Denuncia el "abandono de la comarca" en los PGE y acusa al PP de no haber ejecutado partidas presupuestarias como la del convenio de 27,5 millones para los regadíos de A Limia que firmó el Gobierno del PSOE.

Así, las enmiendas socialistas reclaman 3,7 millones de euros para la comarca, de los que más de 1,3 millones son para los regadíos en las comunidades de regantes Corno Do Monte, Lamas-Granade, Baixa-Limia y San Salvador se Sabucedo, y 1 millón de euros para la mejora del río Limia y del embalse de As Conchas. Asimismo, piden 1 millón para la mejora de la seguridad vial de la A-52 con la N-525 a su paso por Xinzo, 300.000 para la restauración del Monasterio Bon Xesús de Trandeiras y 100.000 para el Museo Galego Do Entroido en Xinzo.

Seara incide en que "con el Gobierno del PP, el proyecto de modernización de los regadíos de A Limia desapareció de los PGE. También recuerda que "el Gobierno anunció hace meses 2,2 millones de euros con el programa Life Regenera Limia elaborado por la Confederación Hidrográfica pero nada se hizo", y que ahora el Ministerio vende una inversión de 800.000 por parte de la Confederación para mejorar el desagüe del río y que irá con cargo a fondos FEDER de la UE.

De la N-525 indica que lo único que se ha hecho es parchear el firme a su paso por la población, y del Museo del Entroido critica que el Gobierno nada hizo a pesar de la existencia de un convenio.