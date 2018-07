Sanidade cede ante a presión social para manter cirurxía pediátrica en Ourense

A xerencia do CHUO comunicou que vai "garantir" o mantemento do servizo de cirurxía pediátrica en Ourense e só remitirá á Vigo os casos máis "complexos". A resposta do SERGAs obedece á presión social e médica das últimas semanas á que se sumou unha campaña en internet na que se recolleron máis de novemil sinaturas.