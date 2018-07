La ruta del despilfarro y las promesas

Ourense tiene muchas rutas de interés para captar turistas. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto paso entre esos recorridos el del despilfarro y las eternas promesas que no pasan del proyecto y del solar vacío. Concello, Xunta y Gobierno central mantienen, por diferentes motivos, frenadas actuaciones que supondrían un revulsivo para la ciudad. La ruta del despilfarro, por su parte, inicia en el jardín botánico de Montealegre y acaba en el Centro de Interpretación de Parques Naturales, previa parada en la Casa da Mocidade, finalizada desde hace más de dos años y que mantiene sus puertas cerradas debido a la falta de personal.

xardín das burgas

La obra que secó As Burgas y que se mantiene en litigio

Es el ejemplo vivo de la obra que pudo ser y no fue. La construcción de un hotel-balneario en las inmediaciones de As Burgas (traseras de la antigua cárcel) fue un proyecto estrella del exalcalde Manuel Cabezas. Con nueve plantas iba a ser el punto de referencia del incipiente negocio termal. Sin embargo, en 2005 los trabajos en el solar propiciaron que se quedara sin agua la fuente de As Burgas. Fue el principio del fin. El Concello dio marcha atrás en el proyecto, también amenazado por la declaración de BIC en As Burgas. Ya con el bipartito en el poder, el BNG quiso rescatar la actuación, pero con menor volumen de edificación. Para ello era imprescindible llegar a un acuerdo con los propietarios del solar, que reclamaban una indemnización superior a los diez millones de euros. En esas estamos. De momento, aquello sigue siendo un páramo.

antigua cárcel

El hotel-balneario que no se concreta

A escasos metros se encuentra la antigua cárcel provincial. Abandonada a su suerte, sus inmediaciones se han convertido en uno de los chutaderos de la ciudad. Proyectos no le han faltado. El último fue anunciado por el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, durante un reciente viaje a México. Anunció la construcción de un hotel-balneario, que revitalizará la zona. Sin embargo, todavía queda lo más difícil: encontrar un inversor privado que asuma la actuación. El grupo Caldaria, una de las firmas que siempre suenan para este tipo de actuaciones, ya ha aclarado que el hotel-balneario en Ourense no es, en estos momentos, una de sus prioridades.

centro de interpretación

Paralizado sin fecha

Fue la gran apuesta del exconselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, para Ourense durante su etapa en la Xunta. Una infraestructura en las riberas del Miño que recogiera toda la información sobre los parques naturales de Galicia. El presupuesto era de siete millones de euros, a cargo de una ayuda europea. Los trabajos comenzaron en Eirasvedras, pero el retraso provocó que concluyese el plazo dado por Europa -a finales del 2012- y que la actuación se bloqueara sin fecha. De momento, hay invertidos más de dos millones de euros en un esqueleto, que la Xunta no quiere asumir. Ha sido motivo de enfrentamiento entre el gobierno local y el autonómico.

casa da mocidade

Cerrado por falta de personal

Al abrigo del plan E, el Concello de Ourense habilitó una infraestructura denominada Casa da Xuventude. Lleva finalizada desde 2012, pero sus puertas nunca llegaron a abrir. El Concello de Ourense alega que carece del personal necesario para atenderla. Ya ha abierto el plazo para la inscripción de grupos para uno de los locales de ensayo, pero de momento el departamento de Personal no ha encontrado manera de desbloquear la situación.

la molinera

Víctima de la crisis económica

Una inversión de 1,5 millones de euros transformará el entorno de la antigua fábrica de La Molinera, en las inmediaciones del barrio del Polvorín, en un centro destinado a las nuevas tecnologías. Sin embargo, los trabajos llevan más retraso del deseable debido a que la empresa que ejecutaba las obras entró en concurso de acreedores. Eso obligó al Concello a volver a sacarlas a licitación, modificado del proyecto incluido.

botánico de montalegre

La obra de la discordia

Del proyecto que acababa con treinta años de demandas de la sociedad ourensana a motivo de enfrentamiento político. Ese ha sido el recorrido del parque botánico (ahora forestal) de Montealegre. Casi tres millones del plan E para una actuación a medio concluir y que por el momento no ha sido recibida con entusiasmo por los ourensanos.

«spa» de os remedios

El capricho del plan E

Con una inversión superior a trescientos mil euros, el Concello de Ourense construyó con cargo al plan E un «spa» en las instalaciones municipales de Os Remedios. Su escaso uso obligó al gobierno local a modificar el precio de la instalación, que sigue pasando sin pena ni gloria entre los miles de usuarios del recinto ourensano.