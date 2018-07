Rouban 50.000 euros a punta de pistola nunha sucursal de Novagalicia en A Manchica

SUCESO

Duas persoas asaltaron esta mañá armados cunha pistola unha sucursal de Novagalicia Banco na localidade ourensá de A Manchica. Os asaltantes déronse posteriormente á fuga nun vehículo cun botín de 50.000 euros. Na sucursal había dous empregados e dous clientes no momento do asalto. A garda civil estableceu o correspondente operativo de busca dos presuntos asaltantes que según as primeiras descripcións tiñan acento galego.