O PP rompe co PSOE en Ramirás

Tiñan un pacto para a Alcaldía rotatoria

Paco Sarria

Ourense |

O Partido Popular de Ramirás anunciou que racha o pacto de gobernó que tiña co Partido Socialista, diante das reiteradas escusas da Alcaldesa, Isabel Gil para ceder a Alcaldía ó cabeza de lista popular, segundo acordo ó comezo do mandato.

Ese acordo establecía un periodo de dous anos á fronte da presidencia municipal.

O cabeza de lista popular, Juan Carlos Rodríguez Macías xa tiña que presidir a corporación dende hai 5 meses, e anuncia o paso a oposición.

A dirección provincial do PP expresou o seu respaldo á decisión lembrando que durante todo este tempo cumpriron co pactado.

No concello de Ramirás, nas pasadas municipais, houbo un triple empate correspondendo 3 edís ó PP, outros tantos ó PSOE e tamén 3 ó BNG.

