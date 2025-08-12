Restaurada a fachada da Deputación de Ourense

O Pazo Provincial loce unha renovada imaxe tralo remate das obras de restauración das fachadas do histórico inmoble
Unha das imaxes máis destacadas que deixan estas obras céntrase nos portóns das fachadas principais, que recuperan o seu branco orixinal, a mesma cor orixinal de todas as carpinterías das plantas superiores, así como das carpinterías do Centro Cultural Marcos Valcárcel
O Pazo Provincial está catalogado por parte de Patrimonio como “edificio de protección estrutural", o que obrigou a contar con especialistas para determinar o tratamento axeitado contra as pegadas de pintura que danaron o histórico inmoble