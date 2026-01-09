Municipal

O PP reivindica a senda peonil e critica ó Alcalde pola suciedade do Barbaña

Critican a presencia de lixo e maleza nas marxes do cauce

Paco Sarria

Ourense |

O PP reivindica a senda peonil e critica ó Alcalde pola suciedade do Barbaña
O PP reivindica a senda peonil e critica ó Alcalde pola suciedade do Barbaña | onda cero ourense

O grupo municipal do PP pon en valor a nova senda peonil e ciclable realizada pola Xunta de Galicia criticando de paso o abandono no que o Alcalde ten o entorno que a rodea.

A popular Ana Méndez lembra que o rexidor adicouse a desprestixiar públicamente esta infraestructura, o que contribúe a que moitos cidadáns non a respeten, vendo coches aparcados sobre a mesma.

Engade a popular que mentres a Xunta contribúe a humanizar a cidade, o Alcalde mantén as marxes do Barbaña polo que discorre cheos de lixo e maleza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer