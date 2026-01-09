O PP reivindica a senda peonil e critica ó Alcalde pola suciedade do Barbaña

O grupo municipal do PP pon en valor a nova senda peonil e ciclable realizada pola Xunta de Galicia criticando de paso o abandono no que o Alcalde ten o entorno que a rodea.
A popular Ana Méndez lembra que o rexidor adicouse a desprestixiar públicamente esta infraestructura, o que contribúe a que moitos cidadáns non a respeten, vendo coches aparcados sobre a mesma.
Engade a popular que mentres a Xunta contribúe a humanizar a cidade, o Alcalde mantén as marxes do Barbaña polo que discorre cheos de lixo e maleza.