A Real Banda de Gaitas representará a Ourense en Colombia

A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, baixo a dirección de Xosé Lois Foxo, participa en Termatalia Colombia 2025, a Feira Internacional de Turismo Termal, de Saúde e Benestar, que organiza Expourense e que nesta edición se celebra na localidade colombiana de Paipa do 24 ao 26 de setembro.
A Real Banda, composta por 32 membros -con gaitas e percusión- ofrecerá varios concertos e actuacións, co obxectivo de contribuír á divulgación da cultura da provincia de Ourense, á vez que se promociona o turismo termal nun escaparate que espera a milleiros de visitantes.
A presencia da Real Banda de Gaitas enmárcase dentro do programa de irmandamento entre Galicia e Colombia. A agrupación da Deputación xa visitou a maioría dos países latinoamericanos, poñendo en valor a provincia nos foros internacionais. Sen embargo, é a primeira ocasión que viaxa a Colombia.
Entre as actividades a realizar, destacan a recepción na embaixada de España en Bogotá, así como o concerto no Palacio de San Francisco de Bogotá, organizado pola alcaldía da cidade. Para esta ocasión, a Real prepara un repertorio especial que inclúe os temas máis tradicionais e populares de Galicia así como temas tradicionais de Colombia, destacando o Himno Nacional de Colombia e os ritmos tradicionais do país.