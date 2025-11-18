Violencia de Xénero

O PP contra o reagrupamento de xulgados de violencia de xénero en Ourense

Levarán unha moción rexeitando a medida á Deputación

Paco Sarria

Ourense |

O grupo provincial do PP na Deputación denuncia a supresión das competencias de seis xulgados comarcais da nosa provincia en materia de violencia de xénero.

A deputada provincial de Igualdade, Teresa Barge e outros cargos populares explicaron fronte ó xulgado carballiñés que a entrada en vigor do Real Decreto 42272025 de xuño pasado supón a supresión das competencias nos xulgados de Verín, Carballiño, Xinzo de Limia, Ribadavia, Celanova e Bande, centralizándose estos asuntos nos xulgados da cidade polo que consideran que se ocasiona un grave perxuicio ás victimas, e en especial ás do medio rural.

Por elo presentarán unha moción rexeitando a medida no pleno da Deputación.

