Memoria Histórica

Queren que a ponte de Castrelo de Miño sexa lugar da Memoria

Os socialistas presentan unha moción ó respecto en Ribadavia

Paco Sarria

Ourense |

Queren que a ponte de Castrelo de Miño sexa lugar da Memoria
Queren que a ponte de Castrelo de Miño sexa lugar da Memoria | onda cero ourense

O Psoe de Ribadavia impulsa unha iniciativa para que a ponte de Castrelo de Miño sexa declarada como lugar da Memoria e honrar así ás víctimas do franquismo que foron asesinadas alí.

A ponte foi construida en 1907 e foi empregada durante os primeiros meses da Guerra Civil, tra-lo golpe de Estado do 36, como lugar para facer desaparecer, asesinar e executar a diferentes persoas que foron víctimas da barbarie perpetrada polos franquistas.

Lembran que non soamente non debe esquecerse o que sucedeu alí, senón que debe servir como lugar de lembranza para tódalas víctimas.

Queren con esta moción restaurar a dignidade do pobo e reparar a honra das víctimas da represión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer