O PSOE perde a maioría absoluta en Manzaneda

O Alcalde socialista de Manzaneda perde a maioría absoluta o abandona-la formación dous dos seus 5 edís que acordaron pasar ó grupo de non adscritos. Trátase do xa ex tenente Alcalde, Toni Nuñez e de Miguel Domíguez que era concelleiro de Patrimonio. Ambos expresaron nun escrito o desacordo coa liña política socialista que consideran alonxada das promesas electorais, e dan relevancias ó que consideran decisións unilaterais do Alcalde, Amable Rodríguez.

Rodríguez queda pois en minoría con 3 edís, por dous do PP e outros dous non adscritos.