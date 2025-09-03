Municipal

Psoe critica reducción das liñas de bus en Ourense

Consideran que é unha reducción encuberta no servizo

Paco Sarria

Ourense |

O grupo municipal socialista no Concello de Ourense alerta que a nova reforma do servizo municipal de transportes anunciada polo Alcalde agocha un recorte encuberto das liñas.

Piden unha exposición pública dos cambios e un periodo transitorio para avaliar e correxir as deficiencias antes de que esté consolidado.

A voceira socialista Natalia González manifestou que o transporte público é un servizo esencial e debe ser deseñado con rigor, transparencia e pensando nas necesidades dos usuarios e usuarias.

