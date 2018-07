El PSOE critica que Feijoo no explique la paralización de los concursos del CHUO

La portavoz de sanidad del grupo socialista en el Parlamento Gallego, Carmen Acuña, denunció el desinterés de Feijoo ante lo que considera «deterioro imparable da sanidade ourensá». La diputada lamenta que el gobierno gallego no explique la situación del plan director del CHUO tras la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de paralizar el concurso de adjudicación de varios servicios (seguridad, limpieza, mantenimiento y gestión energética) y que llevaba como condición que la adjudicataria destinaría 14 millones para ese plan director.

Acuña se pregunta en su comunicado de prensa «si agora ademáis vamos ter que indemnizar á adxudicataria, Ferrovial, pola mala cabeza da súa crumá e xerente do centro hospitalario, Eloína Núñez, á que protexe aínda que estea destrozando a sanidade pública da provincia»

El PSOE anuncia que hará varias preguntas parlamentarias sobre posibles recortes en el personal de laboratorio «logo de ter privatizado alunhas das analíticas, concedéndollelas a lema e Bandín e a unha empresa catalá» y, a renglón seguido, la diputada reclama al gobierno que explique «si ese é o motivo polo que o lúns de semana santa os anciáns ingresados no Santa María Nai tiveran que agradar ata as 11 da mañá para poder almorzar». Para Acuña «unha mostra das vantaxes da privatización dos servizos, dos recortes e da estupenda xestión de Feijoo e a súa Curmá é que estes anciáns, que cearan ás 8.00 da ntarde do día anterior, almorzaran as 11 da mañá para comer as 12,30».

Desde el CHUO se negaba ayer que hubiese existido tal retraso en el servicio de desayunos a los pacientes hospitalizados en el Santa María Nai.

En cuanto al concurso de analíticas, puntualizan que algunos tipos de análisis muy concretos se realizan por laboratorios externos especializados y salen a concurso desde siempre.

En cuanto al pago de indemnizaciones a la adjudicataria del concurso de servicios, recuerdan a Acuña que esa adjudicación nunca llegó a producirse ya que se paralizó el concurso antes de abrir la propuesta de la única empresa que se había presentado.