Primeira comisión de coordenación territorial de Ourense

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, presidiu esta mañá unha nova Comisión Territorial de Coordinación da Delegación, a primeira do ano 2025, que contou coa participación dos directores territoriais das distintas consellerías.
Durante a reunión de traballo, que se desenvolveu por primeira vez no Arquivo Histórico Provincial de Ourense, o delegado fixo un repaso polo estado de tramitación das principais actuacións que o Goberno galego está a impulsar nesta área territorial. Ademais fixáronse tamén as prioridades de cara o primeiro trimestre do ano.
Manuel Pardo valorou moi positivamente o desenvolvemento deste tipo de comisións, “xa que serven para flúa máis dinamicamente a información de xeito transversal entre os distintos departamentos, analizar entre todos a casuística que se está a producir nos concellos da provincia e atopar as mellores solucións”