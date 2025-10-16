Política

O PP presenta moción de censura en Manzaneda

Asinada por populares e transfugas do PSOE

Paco Sarria

Ourense |

O PP presenta moción de censura en Manzaneda
O PP presenta moción de censura en Manzaneda | Instituto Roque Almagro

Nova moción de censura en Galicia. Nesta ocasión no concello ourensán de Manzaneda onde os populares, con apoio de tránsfugas socialistas desbancarán ó Alcalde do PSOE que goberna en minoría.

Os dous edís populares, sumados ós dous de non adscritos superarían ós tres que actualmente teñen os socialistas.

De tal xeito o popular Pedro Yañez relevará a Amador Fernández.

Con anterioridade O Irixo vivíu dúas mocións de censura e unha segunda moción tivo lugar recentemente en Viana do Bolo entre socialistas e nacionalistas contra o PP.

A censura en Manzaneda terá lugar o 29 de outubro ás 12 do mediodía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer