Os populares reivindican o arranxo da estrada en Ourense e Lugo

Os deputados nacionais do PP de Ourense e Lugo fan fronte común diante da falla de avances do goberno central na rehabilitación do deteriorado firme da estrada nacional 540.
Explica o deputado ourensán Celso Delgado que é a segunda vez neste ano que preguntan sobre a rehabilitación desta infraestructura que ten un prazo de contrato de 38 meses.
Para os populares trátase dun proxecto prioritario sobre o que hai falla de compromiso para conectar ambas cidades galegas pola única vía por estrada existente.