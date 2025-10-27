Infraestructuras

Os populares reivindican o arranxo da estrada en Ourense e Lugo

Critican ó goberno de Sánchez pola tardanza no arranxo

Paco Sarria

Ourense |

Os deputados nacionais do PP de Ourense e Lugo fan fronte común diante da falla de avances do goberno central na rehabilitación do deteriorado firme da estrada nacional 540.

Explica o deputado ourensán Celso Delgado que é a segunda vez neste ano que preguntan sobre a rehabilitación desta infraestructura que ten un prazo de contrato de 38 meses.

Para os populares trátase dun proxecto prioritario sobre o que hai falla de compromiso para conectar ambas cidades galegas pola única vía por estrada existente.

