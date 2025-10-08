Os populares insatisfeitos coa resposta do Goberno á falla de reposición de paradas do AVE

Os populares ourensáns no Congreso poñen de manifesto que tanto o Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, como o Ministro de Transportes, Óscar Puente (como RENFE) voltaron a dar un “portazo” ás demandas de reposición das frecuencias do AVE suprimidas na estación de ferrocarril de A Gudiña.
Así o sinalan despois de recibir resposta á pregunta formulada ó respecto na que se sinala que “pese a representar actualmente solo o 0.69% da demanda total do corredor, o novo esquema de servizos reforza a oferta de prazas”.
Para o deputado Celso Delgado resulta unha “desfachatez” que afirmen que se asegura unha cobertura equilibrada ó longo do día e contribuíndo á cohesión territorial”, resaltando que quenes queiran viaxar a Madrid de mañán dende alí non teñen tren ata as 12 e oito minutos.