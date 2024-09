A terceira edición do Our Fest regresa este sábado ó recinto feiral de Expourense co mellor Pop Rock alternativo. Grupos domo Los Enemigos, Caballo Prieto, Azabache ou Teenage Fanclub estarán sobre o escenario ourensá nunha vibrante xornada na que se dan cita diversidade de estilos.

A proposta compleméntase con sesións de Isaac Pedrouzo Dj durante toda a xornada.

As entradas están á venda ó prezo de 40 euros máis gastos de xestión en ataquilla.com e en ourfest.gal