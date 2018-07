Piden un estudio sobre las posibilidades turísticas de la minería romana en Ourense

Las Médulas son una increíble muestra del paso de los romanos y de su labor aurífera, una gran explotación que demuestra que durante dos siglos abrieron las montañas y desplazaron el curso del río Sil para sacar oro. Un reclamo turístico que cada año atrae a miles de visitantes y que desde el PSOE gallego creen que se podría captar hacia el oriente ourensano y el sur lucense. Reivindican que entrando ya en Galicia, se encuentran otras «médulas» como serían las de Caldesiños (en Viana do Bolo), la montaña rota de Montefurado (en Quiroga) y Os Biocos (en San Xoán de Río); sin olvidar las más de 30 minas romanas encontradas en Quiroga a los 35 yacimientos auríferos que pueblan la comarca de Valdeorras, fundamentalmente entre O Barco y Rubiá. Un importante ligado minero que creen que podría unirse como paquete turístico para poder captar turismo que en un primer momento tenía El Bierzo como destino. La propuesta del PSOE es pedir a la Xunta la elaboración de «un estudo sobre as posibilidades turísticas da pegada da minería nas terras do sur de Ourense, tratando de unir a oferta á que xa se fai dende Las Médulas de León, e creando unha ruta turística da minería romana polas terras de Galicia interior, Ourense e Lugo».