Piden 10 anos para os acusados de queimas a Chabasqueira en Ourense

O concello de Ourense pide 10 anos de cárcere para os dous sospeitosos; un deles ex traballador das termas da Chabasqueira que queimarían en venganza por un despido.
Os feitos ocorriran o 24 de abril do 2019, reducindo a cinzas o lume o espazo termal que quedaría inutilizado máis de 6 anos.
O arresto non se producíu ata ano e medio despois e o Concello é a única parte acusadora basándose como proba en que o teléfono móvil de un deles e o avistamento do coche dun deles na zona son probas de culpabilidade.
Están acusados dun delicto de incendio con perigo para a vida xa que había un operario traballado no recinto e que saíu ileso.
A fiscalía non acusa.