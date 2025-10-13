Xudicial

Piden 10 anos para os acusados de queimas a Chabasqueira en Ourense

A fiscalía non acusa

Paco Sarria

Ourense |

O concello de Ourense pide 10 anos de cárcere para os dous sospeitosos; un deles ex traballador das termas da Chabasqueira que queimarían en venganza por un despido.

Os feitos ocorriran o 24 de abril do 2019, reducindo a cinzas o lume o espazo termal que quedaría inutilizado máis de 6 anos.

O arresto non se producíu ata ano e medio despois e o Concello é a única parte acusadora basándose como proba en que o teléfono móvil de un deles e o avistamento do coche dun deles na zona son probas de culpabilidade.

Están acusados dun delicto de incendio con perigo para a vida xa que había un operario traballado no recinto e que saíu ileso.

A fiscalía non acusa.

