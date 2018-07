Pato espera la llamada del quirófano

El portero del Ourense Pato Guillén recibe el empujón final hacia el quirófano. La resonancia magnética a la que se sometió el pasado lunes confirmó una rotura del menisco interno de su rodilla derecha, por lo que la cirugía es el camino más corto y seguro para empezar el año 2014 con opciones de reaparición. El último obstáculo será el trámite burocrático.

El guardameta uruguayo confía en que la Mutualidad dé pronto el visto bueno para una intervención quirúrgica que se resistió a asimilar en las horas posteriores al percance que sufrió en el ecuador del primer tiempo del partido contra el Guijuelo, disputado el pasado 24 de noviembre. Dos semanas después, Pato ha asumido que la artroscopia es lo mejor para reparar la primera lesión seria de su carrera deportiva.

"El menisco está roto y al pasarme una semana sin entrenar la rodilla todavía me duele más", apunta muy preocupado el portero del Ourense por la dilación de los plazos. Pato asegura sentirse plenamente convencido de la decisión: "Se me queda bloqueada y no puedo esperar a que me pase en un partido. No voy a decirle al árbitro que lo pare o hacerme más daño. Una cosas son tres semanas de baja y otra, ocho meses".

El portero pide que se agilice el papeleo, aunque tiene constancia de que el club se está moviendo. Agradece asimismo el interés que le está dedicando el traumatólogo. Una vez digerido el trance, su pensamiento está centrado ya en el regreso. Pato recuerda que se lesionó en una jugada puntual, cuando salió a cortar un balón sobre el sintético salmantino: "Antes de llegar al suelo, la rodilla hizo crack".

Completó el partido porque se trataba de un mal menor y porque vive el fútbol. Con la misma pasión fija la meta de la recuperación en tres semanas una vez salga del quirófano. En la mejor de las previsiones solo se perdería un mes y medio de una temporada en la que tenía depositadas grandes esperanzas. Los resultados las avalaban hasta que llegó la lesión y a ese estímulo se aferra para abordar con optimismo el tramo en solitario que le queda por delante: "Ya estoy pensando en volver a entrenar y competir si va todo bien".