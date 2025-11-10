Ourense pone en órbita 3 satélites

A empresa ourensá DLT Code, especializada en ciberseguridade e tecnoloxía Deep Tech, presentou hoxe un innovador proxecto de satélites capaces de recopilar e transmitir datos dende o espacio.
O martes os satélites sairán disparados nun cohete de Elon Musk e a conta atrás será na base espacial Vandenberg en California. Un Falcon 9 de 70 metros será o encargado de levalos ó espazo.
Os satélites teñen o tamaño de un coxín e sairán ó espazo da man da axencia SpaceX.
Dentro dun ano agardan agardan estar conectados ós teléfonos móviles e dar solucións ós corpos de seguridade do Estado, radioafeccionados e amantes da ciberseguridade.