Ourense pone en órbita 3 satélites

Subirán en un cohete de Elon Musk

Paco Sarria

Ourense |

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega de la plataforma 40 de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida
Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega de la plataforma 40 de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida

A empresa ourensá DLT Code, especializada en ciberseguridade e tecnoloxía Deep Tech, presentou hoxe un innovador proxecto de satélites capaces de recopilar e transmitir datos dende o espacio.

O martes os satélites sairán disparados nun cohete de Elon Musk e a conta atrás será na base espacial Vandenberg en California. Un Falcon 9 de 70 metros será o encargado de levalos ó espazo.

Os satélites teñen o tamaño de un coxín e sairán ó espazo da man da axencia SpaceX.

Dentro dun ano agardan agardan estar conectados ós teléfonos móviles e dar solucións ós corpos de seguridade do Estado, radioafeccionados e amantes da ciberseguridade.

