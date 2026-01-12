O PP de Ourense pide unha rúa para Rodríguez Míguez

O grupo municipal do PP no Concello de Ourense propón adicar unha rúa n acidade ó doutor Luis Rodríguez Míguez, como referente da saúde pública e do termalismo.
A voceira popular, Ana Méndez considera que Míguez “foi clave na modernización da saúde pública provincial e na defensa do termal como un dos grandes sinais de identidade”.
Para Méndez, grazas ó seu labor, Ourense situouse no mapa como referente científico e académico do termalismo, proxectando as nosas augas mineiro-medicinais e tódolos niveis.
Neste senso levarán ó pleno de xaneiro unha moción.