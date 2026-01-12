Municipal

O PP de Ourense pide unha rúa para Rodríguez Míguez

Polo seu labor no termalismo e saúde pública

Paco Sarria

Ourense |

Ana Méndez
Ana Méndez | Onda Cero Ourense

O grupo municipal do PP no Concello de Ourense propón adicar unha rúa n acidade ó doutor Luis Rodríguez Míguez, como referente da saúde pública e do termalismo.

A voceira popular, Ana Méndez considera que Míguez “foi clave na modernización da saúde pública provincial e na defensa do termal como un dos grandes sinais de identidade”.

Para Méndez, grazas ó seu labor, Ourense situouse no mapa como referente científico e académico do termalismo, proxectando as nosas augas mineiro-medicinais e tódolos niveis.

Neste senso levarán ó pleno de xaneiro unha moción.

