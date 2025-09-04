O PP de Ourense pide un bus que enlace parroquias co centro de saúde de A Ponte

O cambio de liñas de autobús está previsto polo concello para a Semana da Mobilidade a partires do 16 de setembro, cando as viaxes serán gratuítas.
Os cambios foron criticados polos socialistas e defendidos polo goberno municipal de Democracia Ourensana que está convencido que os cambios serán para mellor.
Para a voceira popular, Ana Méndez, serán os veciños quenes den o veredicto á reducción de liñas a prácticamente a metade, anque se incremente lixeiramente o número de vehículos.
A voceira popular tamén comentou a moción que levarán a pleno para que unha liña comunique sen trasbordos ós veciños de Palmés, Castro de Beiro, Vilar e Cudeiro co centro de saúde de A Ponte.
Trátase dunha demanda veciñal.