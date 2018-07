La oposición reclama que Ourense mantenga la batalla de flores

La supresión de la batalla de flores de la programación de las Festas de Ourense ha encendido los ánimos en el Concello. La oposición al completo -PP, BNG y D.O.- se mostró contraria a una decisión que personalizan en la concejala de Cultura, Ana Garrido, hacia la que destinaron todas las críticas. Los populares hablan de «desvergoña» y acusan a la concejala de tomar la decisión de eliminar la batalla de flores -con una tradición de más de 70 años- sin contar con la opinión de nadie. De forma unilateral. Recuerdan que existe un Consello Municipal de Cultura en el que se pudo abordar la cuestión y hablan de la «obsesión» de Garrido por sustituir esta celebración por un desfile de gigantes y cabezudos. No entienden, además, la supresión de las casetas gastronómicas, del certamen de música sacra y de la carpa cubana. Por todo ello exigieron ayer su inmediata dimisión. El PP, que estima que el coste de las fiestas puede ascender a los 310.250 euros, más el Derrame Rock, asegura que se trata de un «exercicio de despropósitos culturais»

El BNG también defendió ayer la continuidad de la batalla de flores. Subrayan que la concejala está « alonxada da cultura popular e máis próxima a unha cultura elitista e clasista » que, indican, no se corresponde con lo que quiere la ciudad para sus fiestas mayores. Explican que cualquier ourensano mayor de 30 años calificaría como identitario y tradicional de las fiestas, la batalla de flores. Un evento, explican, en el que siempre participan de forma activa los niños, « e a recordan durante toda a súa vida », añaden. Los nacionalistas esperan que todavía no sea tarde para que se celebre y piden a la concejala que « rectifique e non suspenda unha cita que conta co apoio da sociedade ourensá ». Democracia Ourensana critica de forma global la gestión en Cultura de Ana Garrido, indicando que la idea de eliminar la batalla de flores no es más que un nuevo despropósito de la edila. Gonzalo Pérez Jácome no entiende la eliminación de una actividad que atrae a mucha gente y no supone un coste excesivo para el Concello y que se mantengan, sin embargo, otras como son el Festival de Cine o el certamen Pórtico do Paraíso. Democracia Ourensana denuncia, además, que Garrido tomase la decisión sin haber informado ni consultado a nadie, ni siquiera al Concello Municipal de Cultura. Creen que lo mejor sería que dejase su cargo.