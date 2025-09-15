Municipal

A oposición no Concello de Ourense pide o aprazamento das novas liñas de bus

Tódolos partidos da oposición recollen o malestar veciñal

Paco Sarria

Ourense |

Autobuses Urbáns de Ourense
Autobuses Urbáns de Ourense

O grupo municipal do BNG no Concello de Ourense insistí una necesidade de adiar a entrada en vigo do novo mapa de liñas ata que está consensuado e definido claramente.

Os nacionalistas intensificaron os últimos días os contactos coas asociacións veciñais e veciños en xeral para avaliar a proposta da Alcaldía e constataron que “existe moita preocupación, moitas dúbidas e un crecente malestar diante dos continuos anuncios e bandazos.

Toda a oposición coincide en solicitar o aprazamento da entrada en servizo prevista para este martes, coincidindo coa Semana da Mobilidade, cando ademáis será gratuíto o transporte público.

