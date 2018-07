Un operario de grúa resulta ferido nas obras do Ave en Ourense

Un operario das obras do Ave en Ourense resultou ferido tras caerse dunha grúa coa que estaba traballando no túnel de Seiró, situado no límite dos municipios de Baños de Molgas e Vilar de Barrio. O suceso aconteceu a pasada noite e ate o lugar mobilizáronse efectivos do 061, garda civil e protección civil que comprobaron que o traballador se atopaba no chan cun golpe na testa e dificultades respiratorias. O ferido, de 42 anos, foi trasladado ao complexo hospitalario de Ourense.