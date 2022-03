A Xunta presta apoios as pemes de Valdeorras para potenciar a súa competividade

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, o alcalde do Barco de Valdeorras, Alfredo García e a presidenta do GDR7 – Valdeorras, Maria del Carmen González, participaron no concello do Barco de Valdeorras da iniciativa Camiño de futuro, posta en marcha pola Administración autonómica co obxectivo de difundir entre as pequenas e medianas empresas de contornas non urbanas os instrumentos de apoio dirixidos a mellorar a súa competitividade e crecemento.

O delegado territorial destacou na súa intervención que as pemes son unha prioridade para a Xunta de Galicia -como motor da economía galega- e que, por iso, se persegue que aquelas que aínda non iniciaron o camiño da innovación o fagan, xa que é un factor clave para a competitividade das compañías.

Así mesmo, Gabriel Alén sinalou que actualmente as empresas galegas se enfrontan a retos globais que dificilmente se poden abordar sen innovación e o papel da Administración debe ser acompañalas neste proceso. Para iso, púxose en marcha o Programa de Impulso á Innovación nas Pemes que inclúe diferentes actuacións, como liñas de axuda pensadas para empresas tradicionais e de sectores maduros que queren empezar a innovar; difusión da cultura da innovación para incrementar o número de pemes innovadoras; desenvolvemento de contidos formativos e ferramentas para que as pemes poidan avaliar a súa capacidade para innovar; difusión de casos de éxito de empresas innovadoras da contorna e asesoramento personalizado.

No encontro celebrado no Barco de Valdeorras técnicos de Gain e do Igape, dependentes da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como dos grupos de desenvolvemento rural (GDR) Valdeorras, explicaron as diferentes convocatorias de axuda activadas pola Xunta.

Ademais, celebrouse unha mesa redonda de casos de éxito empresarial con pemes innovadoras da contorna procedentes de distintos sectores, que falaron da súa experiencia como beneficiarios de distintos instrumentos de apoio da Administración para que a empresa mellore a súa competitividade a todos os niveis. No Barco de Valdeorras, a cita con compañías innovadoras reuniu ás empresas Meraki Cakes & Food. S.L. dedicada a repostería creativa e tradicional, decoración de eventos, almorzos a domicilio, venda de pan e regalos; e Regalsa Facility Services, especializada en limpeza industrial e servizos xerais.

En total, dentro de Camiño de futuro celebraranse catorce encontros de networking durante os meses de marzo e abril por toda a xeografía galega. A iniciativa, organizada pola Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, conta coa colaboración das consellerías do Medio Rural e do Mar, os grupos de desenvolvemento rural (GDR) e grupos de acción local pesqueira (GALP), así como as confederacións de empresarios de Lugo e Ourense.

Camiño de futuro dá continuidade á iniciativa Camiño da innovación, unha das primeiras actuacións do Programa de Impulso á Innovación nas Pemes que ao longo dos meses de novembro e decembro pasados percorreu a través dun espazo itinerante un total de 18 localidades das catro provincias galegas, realizando máis de 240 asesoramentos a pemes galegas e asistindo máis de 550 persoas aos encontros.