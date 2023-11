A Xunta destaca o papel do sector da lousa como motor económico

O Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acolleu a inauguración da exposición fotográfica “Pizarra”, unha mostra que poderá visitarse nas súas instalacións durante os próximos 15 días e que está formada por 21 imaxes de 1 x 1,5 metros de Juan Rodríguez. . Trátase dunha iniciativa impulsada pola Deputación que conta tamén co apoio da Xunta e do Clúster da Lousa de Galicia.

Coa misión de achegar a relevancia socioeconómica que a actividade da lousa ten en moitas zonas rurais de Ourense e difundir o potencial que ten esta rocha natural en materia construtiva tanto de obras privadas como públicas grazas á súa calidade, durabilidade, accesibilidade e resistencia, as imaxes Tamén pretenden transmitir a beleza e singularidade das paisaxes nas que se integran as canteiras das que se extrae este material, situadas principalmente en Valdeorras.

Características distintivas únicas

Deste xeito, o presidente do Clúster da Pizarra de Galicia, referiuse durante a súa intervención no acto de inauguración a que un dos obxectivos da exposición é dar a coñecer o encerado á sociedade “desde un punto de vista totalmente innovador, mostrando a beleza da pizarra. das canteiras, paisaxes ou frontes de explotación, entre outros aspectos”.

Pola súa banda, a delegada da Deputación de Valdeorras e alcaldesa de Carballeda, un dos concellos con maior actividade industrial da lousa de Galicia, destacou que “a lousa no rural é vida. Significa dinamismo económico e potencial exportador. Significa emprego. Significa poder establecer poboación no territorio”.

"Por iso", proseguiu, "todas as iniciativas de comunicación, promoción e difusión" que valoren a lousa como rocha natural "ideal para a construción merecen o máis absoluto recoñecemento e apoio" das administracións.

Ao mesmo tempo, destacou que iniciativas como esta mostra fotográfica contribuirán a atraer visitantes ás zonas onde se concentra a actividade da lousa e a promover o denominado turismo industrial en Galicia que, precisamente, queren impulsar a través dun proxecto que pon en valor as paisaxes nas que se integran as canteiras como destino visitable.

Singularidades de mostra

Pola súa banda, Carlos Quintáns, comisario da exposición, detallou as singularidades da mostra e indicou que Juan Rodríguez “traballa nas súas fotografías o contraste entre o corte artificial da canteira e o natural, coas xeometrías resultantes do proceso. Ademais, sinalou que “tamén documenta a realidade das súas superficies cambiantes: as pátinas das paredes das canteiras abandonadas, así como os rastros de técnicas e máquinas.

O comisario da exposición tamén afirmou que Rodríguez aproveita nas súas imaxes “as diferentes condicións atmosféricas que pode atopar e móstranos así como a choiva e a neve cambian as caras das canteiras de lousa. “Buscáronse oportunidades meteorolóxicas para fotografar frontes nas que a lousa está mollada ou acompañada de neve, tamén cando está manchada polo arrastre da terra. É interesante o contraste que se amosa entre o negro da lousa e o branco da neve ou a siena da terra, configurando imaxes variadas que non se repetirán e que así se gravan”, considerou Quintáns.

Engadiu, por último, que “as imaxes seleccionadas tratan de mostrar diferentes aspectos relacionados coa lousa, dende a forma en que se sitúan as canteiras no territorio, a súa relación coa auga dos ríos ou lagos existentes e por suposto coa vexetación” . Neste sentido, a exposición está formada por imaxes que reflicten os distintos momentos dunha canteira ou do traballo realizado no taller de corte e dá visibilidade, paralelamente, ás canteiras do túnel, imposibles de visitar por alguén alleo ao traballo.que se realizan neles.