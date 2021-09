Economía

A Xunta ve Brasil como un destino cara a unha estratexia de internalización

Trátase dun dos países no que máis creceron as exportacións galegas nos primeiros sete meses do ano: máis do dobre con respecto ao mesmo período de 2020. Supón unha oportunidade para empresas dos sectores do téxtil, a automoción, o agroalimentario ou biotecnolóxico que queiran abrir o seu mercado. A Estratexia de Internacionalización galega busca chegar aos 25.000M€ anuais en vendas ao exterior no ano 2025.

Óscar Gómez