A xornada no deporte ourensán da fin de semana do 23 e 24 de outubro

Onda Deportiva Ourense

2ª Federación

CD Arenteiro conseguía unha importante victoria (1-0) frente ó filial de CD Leganés

3ª Federación

Na tarde do sábado o CD Barco empataba no seu desplazamento a Redondela frente a CD Choco, o Ourense CF gañaba no Couto (3-2) ó Juvenil de Ponteareas e o domingo o Atlético Arnoia caía derrotado (4-0) na súa visita ó Racing Vilalbés

Preferente Autonómica

O Verín CF empataba (0-0) no seu partido cómo local ante o Pontellas, o Barbadás gañaba na casa (1-0) ó Atios, o Nogueira perdía (0-1) co Caselas, o Velle empatou (0-0) en Mondariz e no derby entre o Polígono e a UD Ourense gañaron os vermellos (1-2) nun partido que os coloca segundos na táboa clasificatoria.

Leb Prata

Club Ourense Baloncesto gañaba o seu partido o sábado no Paco Paz (85-70) frente ó Basket Navarra na terceira victoria consecutiva do ourensáns.