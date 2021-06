O P.P. volve a gobernar en coalición con Democracia Ourensana

O obxectivo do PP é desbloquear unha situación que xa non podía durar máis e cremos que un goberno de 10 ten máis posibilidades de logralo que un de 3 membros.

Esta foi unha negoción fundamentada sobre como poden servir aos ourensáns e cales son as prioridades que se deben atallar canto antes. E a prioridade fundamental dotar á cidade dun goberno que traballe pola cidade. Desde o principio do mandato municipal a postura foi a mesma: tender a man para traballar xuntos por Ourense. Fixémolo durante a primeira metade do mandato e volverémolo a facer agora.

Desde o Partido Popular tentamos chegar a acordos de todas as formas posibles. A proba diso é que hoxe volvemos ao goberno. Porque nosa única prioridade é Ourense e os ourensáns. A exisencia do PP, é que todos acheguemos á cidade e pidenlle ao alcalde Jácome co-responsabilidade e máximo rigor na xestión.

As áreas que pasará a xestionar o Partido Popular no Concello de Ourense serán as seguintes:

-Deportes

-Facenda

-Medio Ambiente

-Urbanismo

-Benestar Social

-Igualdade

-Sanidade

-Participación Cidadá

-Turismo

-Termalismo

-Xuventude

-Voluntariado