Traballadores municipais protagonizan unha folga "histórica" contra Jácome

Folga inédita e histórica no Concello de Ourense por ser a primeira que promoven uns representantes dos traballadores contra un alcalde, por "falta de diálogo e solucións dos problemas laborais e polos continuos xestos de desprezo e insultos que reciben". A Xunta de persoal tiña previsto unha manifestación polas rúas da capital pero foi adiada para o 4 de Novembro (segunda xornada de folga) realizando no seu lugar unha "concentración silenciosa" na Praza Maior coma "mostra de respeto" as vítimas e damnificados polas inundacions no Levante. Dende a Xunta de persoal Javier Novoa sinalaba que permañecen inalterables as súas reivindicacións que retomarán o luns.

Á concentración, que tamén apoiaron dende os grupos da oposición, sumáronse traballadores dos autobuses urbáns tras racharse as negociacions do convenio colectivo en pleno proceso de licitación da nova adxudicacion que consideran "inoportuna". Dende o comité Rubén Mouro (CIG) lembra que están dispostos ás mobilizacións coma xa fixeron hai case tres anos se non se melloran as condicións laborais.

A folga provocou que algunhas dependencias municipais amenceran con pegatinas de “pechado por folga” mentres o rexedor Gonzalo Jácome decretaba uns servizos mínimos que deixaron ao 50% a atención nos cemiterios cemiterios ou os servizos de prevención de incendios, salvamento e proteccion civil

E dende o PP lamentaban hoxe que o concello de Ourense mantivese a programación do Halloween "non respetando a normativa" que regula o loito nacional polas vitimas da DANA no Levante