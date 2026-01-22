Conformado por quince ayuntamientos, el Geodestino Terras de Celanova-Serra do Xurés es uno de los territorios que la Diputación, a través del Inorde presentará en esta edición de Fitur. Y lo hace a través del monográfico de la publicación especializada de alcance nacional “Turismo Rural” que es la cabecera de referencia para este segmento. Una edición especial que ofrece una completa guía de recursos, propuestas e información útil para sumergirse en este destino fronterizo, que comienza a tan sólo quince minutos de la capital ourensana.

Desde los recursos imprescindibles por cada ayuntamiento a los secretos mejor guardados de Barbadás, Cartelle, A Merca, Gomesende, Ramirás, Celanova, A Bola, Padrenda, Quintela de Leirado, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Muíños y Lobios, la publicación recoge un buen número de propuestas adaptadas para todos los públicos. Desde recorrer bosques mágicos y disfrutar de paisajes de montaña hasta visitar yacimientos arqueológicos, sumergirnos en aguas termales o disfrutar de una rica y variada gastronomía.

Y es que este Geodestino constituye un territorio mágico, de bosques, montañas, agua y naturaleza, que lo convierten en referente para los amantes del senderismo, los deportes de montaña y el contacto con la naturaleza, ya que está atravesado por la Reserva de la Biosfera del Xurés-Gêres y el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, de enorme riqueza de flora y fauna.

Así lo destacaba el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, durante la presentación de la publicación: “se trata de poner en valor este territorio, terra de arraianos,de marcada personalidad, llena de rincones por descubrir, patrimonio natural e histórico que hay que disfrutar con todos los sentidos”.

Terras de Celanova- Serra do Xurés protagoniza el especial de la revista Turismo Rural | Deputacion de ourense

Termalismo y patrimonio

Porque también es un destino para descubrir la huella del hombre, gracias a sus iglesias, capillas, petos de ánimas y cruceiros o sus castros osus grandes construcciones, como el de Monasterio de Celanova o la Canle do Ruca, una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de Galicia.

Lugares todos ellos recogidos en un monográfico y guía que ya puede adquirirse online o en papel en kioscos y librerías de toda España y que ha sido concebida con el objetivo de seguir impulsando una oferta sostenible y multiexperiencial al tiempo que fomenta el posicionamiento turístico del geodestino, objetivo del convenio de Inorde con Turismo de Galicia y los municipios en base al cual se ha llevado a cabo esta acción.