Termatalia volve con 25 paises

Tras un parón de tres anos provocado pola pandemia mundial, Termatalia recupera o seu papel como punto de encontro internacional do sector do turismo de saúde e celebra o seu vixésimo aniversario volvendo como unha feira completa que combina área expositiva, formación especializada, capital empresarial e relacional. . Os días 29 e 30 de setembro celébrase en Expourense a XX Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, nuns días nos que Ourense se converte nun epicentro mundial xa que, ademais da propia Termatalia, o Congreso Internacional de Turismo Termal (setembro 27 ao 29) organizado pola Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA) e a Deputación de Ourense baixo o amparo da Organización Mundial do Turismo. Na tarde do 30 de setembro e ata o 2 de outubro, entre Expourense e o Balneario de Laias, tamén se celebra o XXI Congreso Nacional da Sociedade Española e Hidroloxía Médica.

Conta coa participación de 140 expositores de Europa e América, fundamentalmente. Termatalia 2022 conta coa presenza directa de 25 países aínda que, se se fai referencia aos países representados a través dos expositores presentes ou de accións profesionais concretas como o World Coffee Challenge, esta cifra ascende a 55 países.

Os países con presenza directa na feira son: Alemaña, Arxentina, Austria, Bélxica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Israel, Italia, Lituania, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Suíza e Uruguai.

Esta nova edición volverá centrarse nas claves do desenvolvemento do sector: a formación empresarial e o capital relacional, ofrecendo un completo programa de actividades profesionais no que se pon de manifesto a necesidade de cooperación público-privada para o desenvolvemento do Turismo Termal e de Benestar. En todo o mundo.

Accións de negocio

Termatalia recibirá expositores de 25 países de Europa e América. Entre os países que apostaron firmemente por esta edición, cabe destacar Uruguai, que confirmou a presenza na feira do seu viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, que participará acompañado dunha nutrida delegación de empresarios termais desta. país que incrementaron o seu interese e participación en Termatalia nesta edición que contará tamén coa presenza do Viceministro de Turismo de Panamá e dos Ministros de Turismo e Sanidade da provincia da Rioxa en Arxentina.

Como vén sendo habitual, celebrarase un Workshop de Captación Turística no que se confirmou a participación de 25 turoperadores de España, Alemaña, Canadá, Colombia, Estados Unidos e Francia, que reuniranse cos expositores de Termatalia.

Auga mineral

Termatalia servirá de plataforma para a Industria da Auga Mineral Embotellada con actividades como a Cata Internacional de Augas que celebrará a súa 19a edición e na que participan augas minerais de España, Portugal, Costa Rica, Brasil e Francia. O xurado estará encabezado pola sumiller galega Mercedes González e formará parte dun xurado de expertos de España, Portugal, Francia, Brasil e Estados Unidos.