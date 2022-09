A segunda edición da Mobile Week Ourense loitará contra o despoboamento rural

A Mobile Week Ourense 2022 celebrarase entre o 15 e o 18 de setembro cunha ampla programación, que inclúe obradoiros, charlas, conferencias, demostracións ou formación dixital para todos os públicos. A iniciativa, que nace baixo a alianza da Deputación de Ourense e Mobile World Capital Barcelona, ​​deslocalízase por toda a provincia e explícase na necesidade de loitar contra o despoboamento rural mediante a dixitalización, achegando a administración ao cidadán e avanzando no a adaptación da poboación á nova realidade tecnolóxica.

Mobile Week é unha iniciativa impulsada por Mobile World Capital Barcelona en alianza, en Ourense, coa Deputación, que permite crear un espazo aberto de reflexión sobre a transformación dixital para afrontar os seus retos, límites e oportunidades a través da arte, a ciencia e a tecnoloxía. A segunda edición da Mobile Week Ourense presentouse esta mañá na sala de prensa da Deputación coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; a responsable da Mobile Week en Mobile World Capital Barcelona, ​​​​Cristina Colom; o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén; o director de Banca Institucional de Abanca en Ourense, Mateo Alonso San Román; a xerente do Inorde, Emma González; e o coordinador da Mobile Week Ourense, Fernando Suárez.

O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, destacou que esta segunda edición “consolida a firme aposta do presidente da Deputación, Manuel Baltar, por situar á provincia á vangarda das novas tecnoloxías e do uso de ferramentas dixitais a nivel ao servizo da cidadanía". Unha liña de traballo, engadiu, que permitirá non só loitar contra a fenda dixital, senón tamén “comprobar como estas tecnoloxías poden axudarnos a afrontar o despoboamento e o desarraigo no rural”.

A responsable da Mobile Week en Mobile World Capital Barcelona, ​​​​Cristina Colom, destacou a aposta de Ourense por conectar tecnoloxía e cidadanía. “Achegar a transformación dixital ás necesidades cotiás dos cidadáns é un dos obxectivos da Mobile Week, que se consolidou nos últimos anos como unha iniciativa de éxito que axuda a salvar as fendas dixitais, promover a inclusión dixital e promover o empoderamento dixital dos cidadáns”, destacou Colom.

Os contidos, recolocados, estarán estruturados por grupos de idade

A Mobile Week Ourense trasladará as actividades por toda a provincia, con iniciativas xa programadas en concellos como Xinzo, Celanova, O Irixo ou San Xoán de Río, ademais doutros concellos que se darán a coñecer nos próximos días. Os contidos da Mobile Week Ourense estrutúranse por grupos de idade. Deste xeito, os nenos terán actividades como simuladores de coches, concurso de xogos “Clash Royale”, obradoiros de robótica e programación ou navegación segura.

Entre as actividades para as familias, destaca o obradoiro “Digicraft” da Fundación Vodafone dentro do Family Day, que formará aos máis pequenos en habilidades dixitais de cara ao futuro. O obradoiro "Un mundo conectado" é outra das propostas, organizada por CaixaBank, que permite coñecer o proceso de ideación dun novo negocio a través da aplicación da tecnoloxía. Os adolescentes e mozos tamén contarán con accións como unha charla da influencer Carla Gabián, un concerto de música electrónica ou proxeccións de curtas de animación.

Pais e educadores terán á súa disposición contidos que xirarán arredor da educación en internet, a prevención de condutas de risco en adolescentes ou un escape room sobre privacidade dixital. No marco da Mobile Week, tamén se presentará a aplicación VouContigo, que funciona como nexo de seguridade entre familias e mozos nas viaxes nocturnas de volta a casa e outros escenarios similares.

Os profesionais terán actividades sobre os usos da Intelixencia Artificial, os fondos de recuperación e a identidade electrónica. E os organizadores da Mobile Week Ourense deseñaron contidos centrados nas persoas maiores, con actividades arredor da ciberseguridade, a formación dixital ou unha sala de escape no Camiño de Santiago.

Ademais, entre as actividades paralelas que se desenvolverán durante estes días, a Mobile Week Ourense contará coa presentación dunha app para o Camiño de Santiago, realizada por Inorde, ou o contacontos "Ciberseguridade con Sofía".

A segunda edición da Mobile Week Ourense busca xerar interese pola tecnoloxía en todos os sectores de poboación, con especial atención ao medio rural, aos maiores e ás mulleres, xa que son os colectivos que se enfrontan con maior risco de quedar atrás no proceso de dixitalización. transformación.