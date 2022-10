A rúa do Paseo acolle a exposición de arte urbana Mexicráneos

A rúa do Paseo acolle até o día 11 de novembro a exposición de arte urbana Mexicráneos, que chega á cidade de Ourense da man do Grupo Albia, coa colaboración do Concello. Seis cranios xigantes forman esta exhibición, que xa percorreu numerosas cidades españolas, como Madrid, Zaragoza, Sevilla ou Salamanca. A exposición amosa o lado artístico da cultura funeraria e pretende romper cos tabús que viran en torno ao dó e á perda, sendo unha das exhibicións de arte urbana máis grandes do mundo. As súas rechamantes cores e composicións son un reflexo das tradicionais figuras cadavéricas mexicanas.

Á apertura da exposición, na rúa do Paseo, asistiron o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e o xerente de Grupo Albia en Ourense, Rubén Deus. O alcalde destacou o atractivo e a calidade artística desta mostra que, explicou "ten unha dobre finalidade xa que, por unha banda, pon ao dispor de veciños e visitantes da nosa cidade unha exposición artística de grande interese e, ademais, coincide coas celebracións de Todos os Santos e Fieis Defuntos, e coa festa de Halloween, que estamos a potenciar desde o Concello. É unha exposición coa que todos os ourensáns se sorprenderán e tamén coñecerán máis acerca da cultura mexicana", asegurou o rexedor.

O xerente de Albia manifestou que “a nosa relación con Galicia sempre foi moi estreita, sentímonos realmente felices de poder trasladar a exposición a unha rexión na que contamos con tanta presenza. Por iso, queremos poñer en valor todo o traballo que realizou o profesional funerario na localidade, e que mellor forma de facelo que traendo Mexicráneos aquí”, asegurou Rubén Divos. “O éxito que está a ter esta exhibición artística é incomparable, en todas e cada unha das cidades que visitamos tivo unha grande acollida”, engadiu.

Unha exposición inspirada na festividade do Día de Mortos

Ata o momento, máis de 12 millóns de persoas puideron gozar deste proxecto artístico que se sitúa hoxe en Ourense, coincidindo coa véspera de Halloween. a exposición que se trasladou a Ourense componse de 6 cranios, inspirados na cultura azteca e a era colonial mexicana. Trátase dun proxecto de arte urbana que xorde co obxectivo de visibilizar a cultura dese país, mostrando parte dunha das festividades máis importantes para os mexicanos: O Día de Mortos, celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola UNESCO.