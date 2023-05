A D.O. Ribeiro participa na próxima xira Spanish Wine Roadshow

O vindeiro mes de xuño o Spanish Wine RoadShow celebrará a súa III edición na que, por primeira vez, un Consello Regulador participará nesta xira por USA representando a un bo número de adegas adscritas a esta denominación de orixe galega, unha das máis antigas de España. . Juan Manuel Casares Gándara, presidente do C.R.D.O. Ribeiro, asegura que levaban anos "querendo axudar a que moitas das nosas adegas aterrasen no mercado estadounidense e outras a fidelizar ao mercado neste país" e esta xira permitiranos "dar a coñecer a excelencia dos viños da Denominación de A orixe máis antiga de Galicia en tres estados distintos dos EE. UU. Esta é unha mostra máis da aposta dos últimos tres anos do Consello Regulador, nos que nos centramos tanto no mercado nacional como na internacionalización”.

Os viños dun total de 16 adegas adscritas á D.O. O Ribeiro promocionarase directamente nesta ventá, chegando aos padais de centos de compradores estadounidenses. As adegas Adega do Moucho, Alberte, Cuñas Davia, Eduardo Peña, Pateiro Vinos de Guarda e Viña Costeira estarán en Chicago. No showroom de Las Vegas presentaranse os viños de Bodegas Campante, Bodegas Villanueva, Coto de Gomariz, Eduardo Bravo e Pablo Vidal Vinos con Personalidade. E promocionaranse referencias de Bodega Alanís, Bodegas Cunqueiro, Casal de Armán, Finca Viñoa e Pazo do Mar na última parada do RoadShow, San José. As adegas Alanís e Viña Costeira tamén terán mesa propia con diversas referencias vitivinícolas ao longo do percorrido. O próximo mes de xuño o Ribeiro terá así unha presenza moi especial na Ruta do Viño Español, promocionando os seus viños brancos, algúns monovarietais da variedade autóctona Treixadura e moitos máis con esta uva como uva principal, acompañada doutras como Albariño, Godello, Loureira. ...

Desde a organización do evento, Álvaro Giménez, conselleiro delegado da consultora Giménez & Sigwald Wine Associates, asegura que “é unha verdadeira honra contar co C.R.D.O. Ribeiro no RoadShow” e engade “que as adegas máis pequenas poidan acceder ao mercado estadounidense sempre foi un dos nosos grandes obxectivos”.

Giménez & Sigwald é unha consultora especializada na internacionalización dos viños españois que organiza o Spanish Wine RoadShow, unha iniciativa privada para a difusión e promoción do viño español nos Estados Unidos. A próxima edición da xira comercial Spanish Wine RoadShow terá lugar do 13 ao 16 de xuño de 2023.