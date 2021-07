La D.O. Ribeiro obtiene 12 premios en el Concours Mondial de Bruxelas

La D.O. Ribeiro ha resultado la gran triunfadora de Galicia con 12 medallas, cuatro de oro y ocho de plata, tras la publicación de los resultados del 28º Concours Mondial de Bruxelles, un concurso de vino que se celebró del 17 al 27 de junio en Luxemburgo.

Las cuatro medallas de oro recayeron en los vinos de la cosecha 2020 Priorato de Razamonde blanco, de la bodega Priorato de Razamonde y Ramón do Casar varietal, de Adega Ramón do Casar. El vino de la cosecha 2019 Pazo Tizón de Pazo Tizón, S.L.U. y el vino 2017 Ramón do Casar Lento, de Ramón do Casar, recibieron también la importante distinción dorada.

Por otro lado, los ocho galardones de plata han ido para cuatro vinos de la cosecha 2020: Alter, de Priorato de Razamonde, Benedictus Fructus Barrica, de Bodegas Val de Souto, Gran Alanís, de Bodega Alanís y Tamborá Godello, de Viña Costeira; y cuatro de la cosecha 2019: Finca Viñoa, de Pazo de Casanova, Pazo Tizón Cuvée Ed. Especial, de Pazo Tizón, Señorío da Vila y Viña do Campo barrica, ambos de Bodegas Docampo.

El presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan Casares, señala ante estos magníficos resultados que “por tercer año consecutivo, la D.O. Ribeiro recibe unos grandes reconocimientos en este concurso internacional, convirtiéndose por ello en la denominación de origen más galardonada de todas las gallegas. Esto nos recuerda el claro camino ascendente del Ribeiro en los últimos años.”