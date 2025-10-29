Ribeiro en Común demanda unha Ordenanza de ruídos para Ribadavia

Ribeiro en Común leva máis de un ano advertindo deste problema, sen que o goberno e a alcaldía quixeran intervir para solucionalo. Desde Ribeiro en Común defenden unha solución pactada entre as partes. Así, a xente nova, e non tan nova, ten dereito a lecer festivo e nocturno, ten dereito a saír sen ter que coller o coche, pero tamén os veciños e veciñas teñen dereito ao descanso, dereito este que está consagrado e amparado no ordenamento vixente, comenta Brais Fidalgo.
En Ribadavia, de ter intermediado o concello, a través do seu alcalde, aforraria moitas queixas, escritos, protestas e ata enfrontamentos entre veciños, algo que calquera goberno municipal debería aspirar a facer, comenta Brais Fidalgo.
Por todo o anterior, Ribeiro en Común propón:
1. Que o Concello de Ribadavia, a través da súa alcaldía, convoque unha Comisión redactora formada por técnicos e grupos municipais para a redacción dunha Ordenanza de ruídos.
2. Se leve ao Pleno Municipal unha proposta de ordenanza de consenso para a súa aprobación.
Por último, que a alcaldía deixe de mirar para outro lado e interceda na problemática, buscando un acordo entre o lecer nocturno e o dereito ao descanso.