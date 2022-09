O programa "Mellor Acompañad@s" triunfa en Toén

A Fundación Amigos de Galicia continúa co seu programa "Mellor acompañado" en Ourense dada a súa gran aceptación. Este programa ten como obxectivo proporcionar formación dixital que apoie o envellecemento activo e a socialización. A finalidade é favorecer a autonomía e independencia das persoas maiores para que poidan desenvolver o seu día a día sen problemas.

O obradoiro busca unha aprendizaxe significativa nas comunicacións diarias do alumnado, como funcionar nun caixeiro automático (os usuarios aprenden a facer transferencias, pagar facturas, ingresar cartos na súa conta bancaria...), a utilizar o teléfono móbil (engadir contactos á axenda). , facer videochamadas, utilizar o GPS, descargar aplicacións, enviar correos electrónicos...) utilizar as máquinas de quendas e operar na aplicación do Sergas (solicitar cita dende o móbil, acceder á tarxeta sanitaria virtual, acceder ao certificado COVID…).

Os obradoiros contan cun caixeiro automático bancario e simulador de teléfono móbil, para que, dun xeito práctico, o alumnado experimente unha aprendizaxe significativa e interiorice as actividades propostas. O obradoiro de Toén contou coa participación de 19 usuarios cunha idade media de 75 anos. O 90% dos usuarios tiña un Smartphone e actualmente o 86% dos estudantes que rematan o curso séntese máis autónomo e que manexa mellor as competencias dixitais.

A segunda parte do curso será impartida por enxeñeiros informáticos. Esta fase está dirixida a usuarios que queiran seguir avanzando na súa dixitalización e que teñan un nivel máis avanzado, tocando contidos como o uso da banca electrónica ou aplicacións de tramitación de recibos de luz e auga...

Como solicitar estes talleres para unha asociación ou Concello

Fundación Amigos de Galicia pon a disposición da poboación, así como das Asociacións de Maiores e dos Concellos interesados ​​nestes obradoiros, un formulario web dende o que contactar coa entidade para solicitar a súa colaboración ou máis información:

[[LINK:EXTERNO||||||https://cutt.ly/YGSPGke]]