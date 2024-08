A contaminación por "cianobactéricas" no entorno de As Conchas é un asunto recurrente que non está solucionado para os veciños que cada verán chaman a atención sobre elo. En "Más de Uno Ourense" conversamos co voceiro veciñal Pablo Álvarez quen nos contou a situación estos días e a intención veciñal de acudir á oficiña antifraude da Unión Europea e á Fiscalía Anticorrupción polo programa Regenera Life no río Limia.