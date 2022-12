A Policía Nacional detén oito presuntos responsables de 28 delitos de ameazas

Axentes da Policía Nacional deteñen oito presuntos responsables de 28 delitos de ameazas, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. Os feitos que provocaron as detencións comezaron o 31 de outubro deste ano, cando a Agrupación de Delitos Tecnolóxicos da Brigada Provincial da Policía Xudicial recibiu unha denuncia de Málaga na que a vítima denunciaba que reclamaba o pago de 1.500 euros por ter contactado teléfono os días anteriores con varias mozas de empresa, cuxas liñas foron anunciadas nunha páxina de contacto. Finalmente non fixo unha cita para manter relacións sexuais.

Levan a cabo a investigación do feito delituoso, na que verifican que hai polo menos outras 27 vítimas que dan conta do mesmo modus operandi, nas provincias da Coruña, Alacante, Burgos, Córdoba, Granada, Gran Canaria, Huelva, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, ​​Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valencia, Tenerife e Zaragoza.

O modus operandi empregado polo grupo criminal consiste en anunciar números de teléfono en páxinas web de citas, para conseguir que os potenciais clientes se poñan en contacto mulleres que ofrecen servizos sexuais en distintos puntos de todo o territorio nacional, sen finalmente concertar cita. Deste xeito, a organización obtén números de teléfono das vítimas posteriores, ás que lles esixirá o pago dunha determinada cantidade.

Unha vez dispoñen dos seus datos, os agresores póñense en contacto con eles a través dunha aplicación de mensaxería instantánea, xa sexa por chamada ou por mensaxe, enviándolles frases nas que ameazan á vítima de dano ou de morte por facelo perder o tempo ás súas “mozas” e teñen que pagar. multa para a organización. As ameazas consisten en frases como "se te negas a pagar, os sicarios virán detrás de ti...", "se non pagas matarémoste a ti ou a algún familiar teu"; incluso envían fotografías de armas de fogo, membros do corpo amputados e vídeos dunha execución cun coitelo.

Cando as vítimas se comprometen a pagar a suposta débeda, o método de pago proposto polos autores varía. Ás veces pídese transferencia bancaria, noutros casos fai un ingreso en efectivo nun caixeiro automático, tamén se utilizan empresas de transferencia de diñeiro ou plataformas de pago móbil. Os ingresos están en bancos españois e estranxeiros.

Unha vez que as vítimas se comprometen a realizar os pagos esixidos, os agresores seguen a esixir os pagos posteriores, que non cesan ata que as vítimas presentan denuncia por temor a que se realicen as ameazas. Neste caso, os pagos realizados pasaron de 100 a 36.500 euros, aboados por unha soa vítima, que tamén tentou suicidarse ante a situación de ameazas e pagos continuos. Sumando entre as 28 vítimas un total de 71.600 euros nun período de pouco máis dun ano.

O pasado 16 de novembro foron detidas oito persoas nas localidades de Ourense e O Carballiño.

Realizáronse dous rexistros en dous domicilios do Carballiño e Ourense nos que se interviñeron numerosos documentos, as tarxetas utilizadas para a comisión dos feitos delituosos, terminais telefónicos e material informático relacionado coa investigación. Os detidos son sete homes e unha muller. Outra muller investigada non detida tamén é trasladada a dependencias policiais. Tres deles ingresan en prisión.

Os investigadores concluíron que participaron polo menos dezaoito individuos en territorio nacional, todos eles situados nesta comarca policial (provincias de Ourense e A Coruña) e, polo menos, outro sen identificar que estaría facendo dende o estranxeiro. Ademais, o colectivo estaría a organizar unha nova "campaña" de ameazas.

Os presuntos autores tamén participaron noutros once que xa foron procesados ​​e nos que obtiveron outros 12.298 euros das vítimas, no mesmo período de tempo. A investigación continúa, sen descartar novas detencións.