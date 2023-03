O Plan Único de Banda Ancha achega a dixitalización a máis de 7.000 veciños de Ourense

Emilio González, presentou nos concellos de Ourense e a súa comarca os datos do Plan UNICO-Banda Larga que “permitiu que concellos como Pereiro de Aguiar ou Coles pasaran de non ter implantación de banda larga nos últimos dous anos a telo alcance. máis da metade dos seus habitantes ou que, no caso de Ourense, acadou practicamente o 100% da súa dixitalización”.

González indicou que este investimento achegará internet de banda ancha a “máis de 7.000 veciños da comarca de Ourense, mellorando a conectividade en 1.290 núcleos de poboación de toda a comarca, rompendo a fenda dixital que existe na actualidade”. Así o indicou esta mañá nunha reunión celebrada no salón de actos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense.

Ata alí viaxou xunto ao xefe de Inspección de Telecomunicacións da provincia, Enrique Sanmartín, quen informou aos alcaldes e representantes institucionais dos doce concellos da comarca -Ourense, Barbadás, Amoeiro, Vilamarín, Esgos, Taboadela, San Cibrao das. Viñas, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, Coles, A Peroxa e Toén- do estado de cumprimento do plan, situando os concellos da comarca como unha zona de gran conectividade e poñendo en valor este compromiso do Goberno de Pedro Sánchez. para cumprir cos obxectivos do reto demográfico. Ademais, durante o acto, a nova operadora encargada de implantar o servizo na provincia, representantes da compañía de telefonía Avatel Telecom, que recollen o bastón de mando de Telefónica, presentaron aos alcaldes a súa proposta para que poidan resolver dun xeito máis áxil. xeito os trámites necesarios para a ampliación da liña.

Así, Jose Manuel González, director de Extensión Zona Norte de Avatel Telecom, valorou a implicación de Avatel como empresa diferenciadora como operador que mira cara ao rural e que valora a implantación do Plan Único do Goberno como obxectivo común para ambas entidades. Así mesmo, tamén destacou que a empresa está a levar a cabo unha rolda de contactos con presentacións de plans de despregamento en cada concello co fin de informar aos alcaldes da situación do programa.

En Ourense o plan conta cun investimento de 18.391.322 euros para 45.635 unidades ourensás cuxos traballos está a realizar a empresa Adamo Telecom.

Con esta nova liña de axudas, financiada cos fondos Next Generation EU no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mobilizarase un investimento público-privado de 388,2 millóns de euros, que se suman aos 1.120 millóns mobilizados desde 2018. Estes Os investimentos permitiron levar conexións de banda ancha ultrarrápida a máis de catro millóns de fogares e empresas ata 2021.

No caso de Galicia, como na maior parte do territorio estatal, os fogares e empresas beneficiarios sitúanse en 'zonas brancas', aquelas que non dispoñen de cobertura de rede cunha velocidade mínima de 30 Mbps, nin se prevé a súa prestación no próximos tres anos.

Plan UNICO Demanda Rural

O subdelegado do Goberno tamén valorou a recente convocatoria do Plan Único de Demanda Rural que mellorará a cobertura en zonas afastadas a un prezo asequible, “incidindo na democratización e ruptura da fenda dixital na que traballa o Goberno”. Isto será posible grazas á tecnoloxía satelital adxudicada a Hispasat polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e que permitirá o acceso a alta velocidade en territorios remotos onde non se dispoña de tecnoloxía fixa a un prezo que non poderá superar os 35 € mensuais para o final. usuarios do servizo. Emilio González sinalou que se trata dunha "moi boa noticia para unha provincia como Ourense".